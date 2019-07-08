Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы. Об этом 8 июля сообщает RT со ссылкой на члена комиссии Марину Жданову.

В понедельник Жданова на заседании горизбиркома заявила, что Беглов зарегистрирован на должность главы города.

«Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила зарегистрировать Беглова Александра Дмитриевича кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга», — сказала она.

В рамках процедуры ему выдадут удостоверение зарегистрированного кандидата.

СМИ напоминает, Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на выборы главы города 1 июня. 5 июня стало известно, что открылся его предвыборный штаб.