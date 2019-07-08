Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ назвал выходку грузинского ведущего с «Рустави 2» беспрецедентно низкой

МИД РФ назвал выходку грузинского ведущего с «Рустави 2» беспрецедентно низкой

 Aurus с разделенным салоном продемонстрируют на «Иннопроме»

Aurus с разделенным салоном продемонстрируют на «Иннопроме»
Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР
Додон и парламент Молдавии готовы отправить в отставку генпрокурора страны

Додон и парламент Молдавии готовы отправить в отставку генпрокурора страны

 Китай завершил строительство первого марсохода

Китай завершил строительство первого марсохода
МИД РФ назвал выходку грузинского ведущего с «Рустави 2» беспрецедентно низкой

МИД РФ назвал выходку грузинского ведущего с «Рустави 2» беспрецедентно низкой

 Aurus с разделенным салоном продемонстрируют на «Иннопроме»

Aurus с разделенным салоном продемонстрируют на «Иннопроме»
Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР
Додон и парламент Молдавии готовы отправить в отставку генпрокурора страны

Додон и парламент Молдавии готовы отправить в отставку генпрокурора страны

 Китай завершил строительство первого марсохода

Китай завершил строительство первого марсохода
10:26   8 Июля 2019
Россия

Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга

Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы. Об этом 8 июля сообщает RT со ссылкой на члена комиссии Марину Жданову.

В понедельник Жданова на заседании горизбиркома заявила, что Беглов зарегистрирован на должность главы города. 

«Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила зарегистрировать Беглова Александра Дмитриевича кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга», — сказала она. 

В рамках процедуры ему выдадут удостоверение зарегистрированного кандидата. 

СМИ напоминает, Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на выборы главы города 1 июня. 5 июня стало известно, что открылся его предвыборный штаб. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #выборы #политика #общество #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...