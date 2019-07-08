Минтранс возобновит полеты в РФ авиакомпаний Грузии после погашения их задолженности

Грузинские авиакомпании смогут вновь летать в Россию, когда полностью погасят задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Об этом сообщил глава пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков в понедельник, 8 июля.

«Приостановка полетов продлится до предоставления в адрес России программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной», — добавил он в эфире «России-24».

Приостановить авиасообщения между РФ и Грузией было решено после организованных оппозицией антироссийских выступлений 20 июня в Тбилиси. Поводом для них послужило участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.

Российский лидер Владимир Путин 21 июня для обеспечения безопасности россиян подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Позже Минтранс объявил о закрытии полетов в Россию грузинским авиакомпаниям.