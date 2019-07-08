Медведев одобрил реализацию федерального маршрута Европа — Китай

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил строительство дороги, которая соединит Европу и Западный Китай, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у главы Кабинета министров 24 июня, подлинность которого подтвердил пресс-секретарь председателя.

Проект получил название «Меридиан». Полностью частная автомагистраль будет проходить через Казахстан, согласно планам. Маршрут — часть комплексного плана по развитию и модернизации инфраструктуры.

Инициатором проекта стала ЗАО «Русская холдинговая компания». Согласно данным газеты, Медведев поручил российским министерствам транспорта и экономического развития проконсультировать разработчика по теме привлечения инвестиций. «Ведомости» указывают, что ведомства транспорта, строительства, финансов и экономического развития окажут «Меридиану» необходимую поддержку.

Протяженность трассы составляет порядка двух тысяч километров. Она призвана стать кратчайшим маршрутом для автомобильного грузового сообщения между Европой и Китаем.