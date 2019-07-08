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 Иран назвал задержание танкера Великобританией «морским пиратством»

Иран назвал задержание танкера Великобританией «морским пиратством»

10:18   8 Июля 2019
Весь мир

Иран назвал задержание танкера Великобританией «морским пиратством»

Иран назвал задержание танкера Великобританией «морским пиратством»

Задержание Великобританией иранского танкера у берегов Гибралтара равносильно «морскому пиратству». Такого мнения придерживается министр обороны Ирана Амир Хатами, передает 8 июля RT со ссылкой на агентство Mehr.

«Мы не потерпим морского пиратства со стороны Британии в связи с задержанием иранского танкера у берегов Гибралтара», — цитиурет СМИ слова министра. 

Ранее королевская морская пехота Великобритании задержала у берегов Гибралтара танкер Grace 1, который принадлежал Ирану. Причиной задержания стал факт, что, предположительно, танкер доставлял нефть в Сирию. 

28 граждан Индии, Украины и Пакистана остаются на борту судна. 

Ранее стало известно, что иранский МИД вызвал посла Великобритании по делу о задержании танкера Grace 1. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #иран #политика #общество #весь мир

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