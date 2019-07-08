Иран назвал задержание танкера Великобританией «морским пиратством»

Задержание Великобританией иранского танкера у берегов Гибралтара равносильно «морскому пиратству». Такого мнения придерживается министр обороны Ирана Амир Хатами, передает 8 июля RT со ссылкой на агентство Mehr.

«Мы не потерпим морского пиратства со стороны Британии в связи с задержанием иранского танкера у берегов Гибралтара», — цитиурет СМИ слова министра.

Ранее королевская морская пехота Великобритании задержала у берегов Гибралтара танкер Grace 1, который принадлежал Ирану. Причиной задержания стал факт, что, предположительно, танкер доставлял нефть в Сирию.

28 граждан Индии, Украины и Пакистана остаются на борту судна.

Ранее стало известно, что иранский МИД вызвал посла Великобритании по делу о задержании танкера Grace 1.