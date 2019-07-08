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10:10   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Жители Хмельницкого скандировали «Позор!» при встрече с Порошенко

Жители Хмельницкого скандировали «Позор!» при встрече с Порошенко

Бывший украинский президент Петр Порошенко посетил Хмельницкий в рамках предвыборного тура партии «Европейская солидарность». Однако жители города были не рады его визиту и начали выкрикивать «Позор!», что на украинском звучит как «Ганьба!».

Видео с инцидентом выложил в Facebook депутат Верховной рады Александр Онищенко. На кадрах Порошенко с улыбкой идет по улице и пожимает руки собравшимся. Спустя несколько секунд толпа начинает скандировать и просить экс-главу покинуть Хмельницкий.

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #хмельницкий #позор

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