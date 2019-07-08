«Ведомости» узнали о пятикратном повышении выплат грузчикам в Шереметьеве

Столичный аэропорт Шереметьево за месяц повысил выплаты грузчикам на фоне проблем с выдачей багажа почти в пять раз, сообщил гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко. Об пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Выплаты грузчикам увеличились с 45 тысяч рублей в мае до 200–211 тысяч рублей в июле. Операторы погрузчиков могли заработать 290 тысяч рублей. Неизвестно, получат такие суммы все грузчики или только новые сотрудники. Также не уточняется, фиксированный это оклад, или речь идет о максимальном доходе с учетом переработок и премий.

Отмечается, что решить проблемы с задержками выдачи багажа это пока что не помогло. В Минтрансе заявили, что ситуацию в Шереметьеве нужно стабилизировать к 15 августа.

Проблемы с обработкой багажа начались в аэропорту в июне. По данным «Ведомостей» 29 и 30 июня около девяти тысяч единиц багажа не было отправлено по назначению. В пресс-службе Шереметьева позже заявили, что около 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в воздушной гавани из-за опозданий рейсов.