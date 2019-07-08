Макрон 15 июля посетит Сербию и встретится с Вучичем

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию запланирован на 15 июля.

Об этом в понедельник ссылаясь на собственный источник сообщает сербское издание Blic.

Как отмечается, в программу визита французского лидера в Белград включена встреча с президентом Сербии Александром Вучичем, переговоры в составе расширенных делегаций, а также посещение расположенного в Калемегдане Памятника благодарности Франции и мемориала Защитникам Белграда.

Темой переговоров двух президентов, по данным издания. Станет вступление Сербии в Евросоюз и ситуация в Косово.

Напомним: визит президента Франции в Сербию уже планировался несколько раз, начиная с первой половины 2018 года, однако несколько раз он переносился.