Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ назвал выходку грузинского ведущего с «Рустави 2» беспрецедентно низкой

МИД РФ назвал выходку грузинского ведущего с «Рустави 2» беспрецедентно низкой

 Aurus с разделенным салоном продемонстрируют на «Иннопроме»

Aurus с разделенным салоном продемонстрируют на «Иннопроме»
Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР
Додон и парламент Молдавии готовы отправить в отставку генпрокурора страны

Додон и парламент Молдавии готовы отправить в отставку генпрокурора страны

 Китай завершил строительство первого марсохода

Китай завершил строительство первого марсохода
МИД РФ назвал выходку грузинского ведущего с «Рустави 2» беспрецедентно низкой

МИД РФ назвал выходку грузинского ведущего с «Рустави 2» беспрецедентно низкой

 Aurus с разделенным салоном продемонстрируют на «Иннопроме»

Aurus с разделенным салоном продемонстрируют на «Иннопроме»
Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР
Додон и парламент Молдавии готовы отправить в отставку генпрокурора страны

Додон и парламент Молдавии готовы отправить в отставку генпрокурора страны

 Китай завершил строительство первого марсохода

Китай завершил строительство первого марсохода
10:24   8 Июля 2019
Весь мир

Макрон 15 июля посетит Сербию и встретится с Вучичем

Макрон 15 июля посетит Сербию и встретится с Вучичем

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию запланирован на 15 июля.

Об этом в понедельник ссылаясь на собственный источник сообщает сербское издание Blic.

Как отмечается, в программу визита французского лидера в Белград включена встреча с президентом Сербии Александром Вучичем, переговоры в составе расширенных делегаций, а также посещение расположенного в Калемегдане Памятника благодарности Франции и мемориала Защитникам Белграда.

Темой переговоров двух президентов, по данным издания. Станет вступление Сербии в Евросоюз и ситуация в Косово.

Напомним: визит президента Франции в Сербию уже планировался несколько раз, начиная с первой половины 2018 года, однако несколько раз он переносился.

Макрон 15 июля посетит Сербию и встретится с Вучичем

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#франция #сербия #визит #белград #вучич #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...