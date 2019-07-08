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9:59   8 Июля 2019
Весь мир

Турция уверена, что к 2021 году товарооборот с РФ вырастет до 900 миллиардов долларов

Турция уверена, что к 2021 году товарооборот с РФ вырастет до 900 миллиардов долларов

Заместитель главы турецкого министерства торговли Йылмыз Гонджа обозначил задачу по росту товарооборота с Россией. Он выступил на промышленной выставке «Иннопром», сообщает корреспондент «Политики сегодня» 8 июля.

Замминистра указал, что целью Анкары и Москвы стало увеличение показателя товарооборота до 900 миллиардов долларов за три года.

«Есть все предпосылки для этого», — заметил Гонджа.

Ранее глава российского ведомства промышленности и торговли Денис Мантуров напомнил, что Турция впервые стала партнером форума промышленности. Также он рассказал, что за прошлый год торговый показатель вырос на 16 процентов, что позволило перешагнуть отметку в в 25 миллиардов долларов.

Турция уверена, что к 2021 году товарооборот с РФ вырастет до 900 миллиардов долларов

Десятая промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге в понедельник, 8 июля. В рамках форума состоится международный индустриальный форум GMIS, который посетит российский президент Владимир Путин.

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Автор: Анна Манц
#россия #турция #товарооборот #иннопром #гонджа #минторговли

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