Турция уверена, что к 2021 году товарооборот с РФ вырастет до 900 миллиардов долларов

Заместитель главы турецкого министерства торговли Йылмыз Гонджа обозначил задачу по росту товарооборота с Россией. Он выступил на промышленной выставке «Иннопром», сообщает корреспондент «Политики сегодня» 8 июля.

Замминистра указал, что целью Анкары и Москвы стало увеличение показателя товарооборота до 900 миллиардов долларов за три года.

«Есть все предпосылки для этого», — заметил Гонджа.

Ранее глава российского ведомства промышленности и торговли Денис Мантуров напомнил, что Турция впервые стала партнером форума промышленности. Также он рассказал, что за прошлый год торговый показатель вырос на 16 процентов, что позволило перешагнуть отметку в в 25 миллиардов долларов.

Десятая промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге в понедельник, 8 июля. В рамках форума состоится международный индустриальный форум GMIS, который посетит российский президент Владимир Путин.