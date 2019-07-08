Мантуров на «Иннопроме» рассказал о сотрудничестве РФ и Турции

Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о российско-турецком сотрудничестве на выставке «Иннопром», сообщает корреспондент «Политики сегодня» 8 июля.

Он напомнил, что Анкара впервые стала партнером промышленного форума. На мероприятии работает «ярко выраженная масштабная национальная экспозиция».

«Наши государства объединяют устойчивые связи в отрасли торговли и инвестиций, конструктивный диалог, что проявляется в динамике товарооборота», — заметил министр.

В прошлом году показатель товарооборота увеличился на 16 процентов, что позволило перешагнуть отметку в 25 миллиардов долларов. Помимо этого, успешно реализуются проекты в сферах металлургии, строительства и легкой промышленности.

«Есть существенный потенциал в авиастроении, судостроении, фармацевтике», — добавил он.

Мантуров подчеркнул, что Россия воспринимает каждого иностранного инвестора как отечественного производителя. Для них открыт доступ к субсидированию.

Десятая промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге в понедельник, 8 июля. В рамках форума состоится международный индустриальный форум GMIS, который посетит российский президент Владимир Путин.