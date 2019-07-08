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9:54   8 Июля 2019
Россия

Рынок поддельных люксовых брендов в РФ превысил легальный на 13%

Рынок поддельных люксовых брендов в РФ превысил легальный на 13%

Годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров превысил легальный сегмент  на 13%. К такому выводу пришли аналитики компании Brandmonitor. Реплики модных брендов были проданы на  280 миллиардов рублей, в то время как оригинальные товары — на 248 миллиардов рублей.

Об этом сообщает Коммерсант в понедельник, 8 июля. Отмечается, что основными каналами сбыта контрафакта являются торговые центры (40% от общего объема) и вещевые рынки — 30%. Подделки на 84 миллиарда рублей продали через онлайн-торговлю, причем 25 миллиардов получено через социальные сети и маркетплейсы.

Чаще всего россияне покупают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки. По мнению экспертов, проблема подделок мировых брендов остро строит не только в РФ. Так, в мире на долю реплик приходится 30−35% всех продаж.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #подделки #бренды #люкс

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