Диетолог рассказала о лечебных свойствах грибов

Людям без серьезных проблем со здоровьем можно есть грибы каждый день, ограничившись порцией в 120-150 граммов. Это источник белка, витаминов, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа, считает врач-диетолог Елена Ливанцева.

По ее словам, если у человека нет почечной и печеночной недостаточности, острых болезней ЖКТ, панкреатита, то поедание грибов пойдет на пользу. Ливанцева отметила, что в грибах низкий процент жиров и холестерина, поэтому людям с высоким сахаром или лишним весом можно их употреблять.

Кроме того, содержащиеся в грибах витамины и минералы способны укреплять костную ткань, они оказывают антиоксидантное влияние на организм и благотворно воздействуют на кровеносную систему. Также отмечается противоопухолевый эффект грибов.

«Если нет заболеваний, которые ограничивают потребление грибов, то в принципе каждый день можно потреблять грибы без вреда для здоровья», — отметила диетолог.

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