Летные учения ВДВ и ВТА стартовали в Краснодарском крае

Свыше двух тысяч десантников Новороссийского десантно-штурмового соединения отправились на учения в Краснодарский край, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны 8 июля.

Ранее поступили данные, что подразделения военно-транспортной авиации Оренбургской, Псковской и Тверской областей подняты по тревоге в рамках летных учений. Личный состав же инициировал перебазирование на аэродромы Краснодарского края.

«Более двух тысяч военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения выдвинулись из пункта постоянной дислокации к аэродромам взлета в Крымске, Краснодаре и Армавире», — указано в публикации.

Десантники полетят на самолетах военно-транспортной авиации в Костромскую и Ульяновскую области. Там их выбросят на незнакомой местности, чтобы они захватили вражеский объект и ликвидировали незаконные вооруженные формирования, согласно легенде. Совместные учения окончатся 11 июля.