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9:25   8 Июля 2019
Россия

Летные учения ВДВ и ВТА стартовали в Краснодарском крае

Летные учения ВДВ и ВТА стартовали в Краснодарском крае

Свыше двух тысяч десантников Новороссийского десантно-штурмового соединения отправились на учения в Краснодарский край, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны 8 июля.

Ранее поступили данные, что подразделения военно-транспортной авиации Оренбургской, Псковской и Тверской областей подняты по тревоге  в рамках летных учений. Личный состав же инициировал перебазирование на аэродромы Краснодарского края.

«Более двух тысяч военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения выдвинулись из пункта постоянной дислокации к аэродромам взлета в Крымске, Краснодаре и Армавире», — указано в публикации.

Десантники полетят на самолетах военно-транспортной авиации в Костромскую и Ульяновскую области. Там их выбросят на незнакомой местности, чтобы они захватили вражеский объект и ликвидировали незаконные вооруженные формирования, согласно легенде. Совместные учения окончатся 11 июля.

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Автор: Анна Манц
#учения #минобороны #вдв #вта

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