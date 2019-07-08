Канализационные очистные сооружения заработали в подтопленном Тулуне

Канализационные сооружения для очистки запустили в 8.20 по местному времени, 3.20 по московскому, в городе Тулун Иркутской области, которую накрыли паводки, сообщили в региональном правительстве 8 июля.

Также глава министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов добавил, что в воскресенье, 7 июля, заработала канализационная насосная станция под номером четыре. Сейчас же внимание переброшено на аналогичный объект под номером три.

«Думаю, сегодня вода будет в городе и на правом, и на левом берегу», — отметил министр.

На данный момент первостепенной задачей остается возобновление электроснабжения на объектах инфраструктуры. На выходных к электричеству подключили тулунский водозабор «Красный яр», а также правобережную систему водоснабжения.

По состоянию на утро понедельника, без электричества остался один населенный пункт в Нижнеудинском районе с населением 19 человек, а в Тулуне — два многоквартирных дома и свыше 200 частных домов.

Затопленными остаются Тулун и поселок Октябрьский Чунского района. Отмечается, что проведение аварийно-восстановительных работ в полном объеме затруднено из-за уровня воды и отсутствия дорог и мостов.