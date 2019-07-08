«Рустави 2» вновь заработал

Грузинский телеканал «Рустави 2», который продвигает оппозиционные взгляды, возобновил вещание 7.30 по местному времени, 6.30 по московскому.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 июля генеральный директор Ника Гварамия заявил о приостановке работы из-за громкого скандала: ведущий Георгий Габуния начал воскресную программу «Постскриптум» с нецензурных выражений в адрес российского руководства.

Зрители решительно осудили поступок ведущего и пошли митинговать у здания телекомпании. Гендиректор отметил, что не приемлет матерные слова в эфире, однако разделяет позицию сотрудника. Митингующие же закидали «Рустави 2» яйцами и потребовали увольнения виновника резонанса, а также Гварамии.

Помимо этого, высказывания Габунии резко осудили грузинские президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и бывший глава министерства иностранных дел Михаил Джанелидзе.