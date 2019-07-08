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8:37   8 Июля 2019
Весь мир

«Рустави 2» вновь заработал

«Рустави 2» вновь заработал

Грузинский телеканал «Рустави 2», который продвигает оппозиционные взгляды, возобновил вещание 7.30 по местному времени, 6.30 по московскому.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 июля генеральный директор Ника Гварамия заявил о приостановке работы из-за громкого скандала: ведущий Георгий Габуния начал воскресную программу «Постскриптум» с нецензурных выражений в адрес российского руководства.

Зрители решительно осудили поступок ведущего и пошли митинговать у здания телекомпании. Гендиректор отметил, что не приемлет матерные слова в эфире, однако разделяет позицию сотрудника.  Митингующие же закидали «Рустави 2» яйцами и потребовали увольнения виновника резонанса, а также Гварамии.

«Рустави 2» вновь заработал

Помимо этого, высказывания Габунии резко осудили грузинские президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и бывший глава министерства иностранных дел Михаил Джанелидзе.

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Автор: Анна Манц
#грузия #вещание #рустави2

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