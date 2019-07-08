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 Американцы говорили с талибами* о возможном выводе войск из Афганистана за 2,5 года

Американцы говорили с талибами* о возможном выводе войск из Афганистана за 2,5 года
8:17   8 Июля 2019
Весь мир

Американцы говорили с талибами* о возможном выводе войск из Афганистана за 2,5 года

Американцы говорили с талибами* о возможном выводе войск из Афганистана за 2,5 года

Представители Соединенных Штатов в ходе консультаций с талибами* озвучивали вероятность вывода свого военного контингента из страны в течение двух с половиной лет, написано в материале газеты The Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье.

Как сообщил источник издания, американские представители допускали, что войска покинут Афганистан в течение 2,5 года, хотя ранее говорилось о трех годах. Он также уточнил, что представители движения «Талибан»* настаивали на выводе войск из страны в течение девяти месяцев.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад написал в субботу в Twitter, что последняя встреча с талибами* в Катаре была самой продуктивной за все время переговоров. Он добавил, что консультации приостановлены и продрлжатся 9 июля.

В июне глава Госдепартамента США Майкл Помпео говорил, что американцы рассчитывают достигнуть договоренности с талибами* о мире в Афганистане до начала осени. Он тогда заявил, что вопреки утверждениям "Талибана"* Штаты еще не передавали им примерный график вывода войск из Афганистана.

* Талибан — радикальное движение, запрещено в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #афганистан #талибы #вывод войск

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