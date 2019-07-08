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7:47   8 Июля 2019
Россия

Врио губернатора Забайкалья за день назначил трех министров

Врио губернатора Забайкалья за день назначил трех министров

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов подписал распоряжения о назначении руководителей трех региональных министерств, сообщает пресс-служба главы региона.

Были назначены главы Минздрава, Минэкономразвития и министерства ЖКХ. Соответствующие распоряжения уже подписаны.

Исполняющим обязанности вице-премьера края и министром экономического развития стал Андрей Кефер, который с 2013 по 2016 был министром финансов региона, а после - замглавы администрации Читы. Главой Минздрава стал доктор медицинских наук Валерий Кожевников, который находится с 2002 по 2017 годы на аналогичной должности в Бурятии.

Главой краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи стала Евгения Батуева. Ранее она занимала должность главы региональной службы по тарифам и ценообразованию. Первым ее замом утвержден Олег Кузнецов, который до мая был главой читинской администрации.

ТАСС отмечает, что это самая масштабная ротация кадров после назначения Осипова врио губернатора Забайкалья в октябре минувшего года.

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Автор: Олег Королев
#забайкальский край #врио губернатора #александр осипов

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