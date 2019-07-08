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7:22   8 Июля 2019
Россия

Начальник управления дорог Хабаровска арестовали по подозрению во взятке

Начальник управления дорог Хабаровска арестовали по подозрению во взятке

Глава управления управления дорог и внешнего благоустройства хабаровский горадминитсрации подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя Центрального районного суда Хабаровска.

Ранее стало известно, что краевое управление СКР возбудило уголовное дело в отношении чиновника Олега Гроо по статье «получение взятки в особо крупном размере». Он был задержан в пятницу и помещен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.

Уточняется, что Гроо подозревания в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Максимальное наказание по данное статье - лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Собеседник агентства сообщил, что суд избрал меру отношении подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до третьего сентября.

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Автор: Олег Королев
#взятка #чиновник #хабаровск

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