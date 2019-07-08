Российские ученые изучат арктические моря РФ в ходе плавания из Владивостока в Мурманск

Научно-исследовательское судно «Профессор Леванидов» с российскими учеными на борту начало трансграничный переход из Владивостока в Мурманск, в процессе плавания будут осуществляться комплексные научные исследования в арктических морях РФ, передает пресс-служба Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

Путь пройдет через Чукотское море, Восточно-Сибирское, море Лаптевых, Карское, Баренцево. Будут проводиться траловые, ихтиопланктонные, гидрохимические, акустические, бентосные работы, наблюдение за морскими млекопитающими, специалисты возьмут сотни проб для анализа.

Работа ученых поможет оценить запасы различных рыб в морях, состояние экосистем Арктики и сформировать позицию в области управления водными биоресурсами Арктики, а также государственную политику по развитию северных территорий.