Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Начальник управления дорог Хабаровска арестовали по подозрению во взятке

Начальник управления дорог Хабаровска арестовали по подозрению во взятке

 Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры на западе Москвы

Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры на западе Москвы
Украинские депутаты возмутились из-за проведения телемоста между Москвой и Киевом

Украинские депутаты возмутились из-за проведения телемоста между Москвой и Киевом

 Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси
Япония призвала Иран срочно вернуться к выполнению обязательств по СВПД

Япония призвала Иран срочно вернуться к выполнению обязательств по СВПД

 Министр экономики ФРГ рассказал о необходимости «Северного потока-2» для Германии

Министр экономики ФРГ рассказал о необходимости «Северного потока-2» для Германии
Начальник управления дорог Хабаровска арестовали по подозрению во взятке

Начальник управления дорог Хабаровска арестовали по подозрению во взятке

 Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры на западе Москвы

Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры на западе Москвы
Украинские депутаты возмутились из-за проведения телемоста между Москвой и Киевом

Украинские депутаты возмутились из-за проведения телемоста между Москвой и Киевом

 Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси
Япония призвала Иран срочно вернуться к выполнению обязательств по СВПД

Япония призвала Иран срочно вернуться к выполнению обязательств по СВПД

 Министр экономики ФРГ рассказал о необходимости «Северного потока-2» для Германии

Министр экономики ФРГ рассказал о необходимости «Северного потока-2» для Германии
7:08   8 Июля 2019
Россия

Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры на западе Москвы

Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры на западе Москвы

Спасатели вывели из охваченной огнем квартиры в многоквартирном доме на западе столицы семерых жильцов, один из которых пострадал, передает ГУ МЧС по Москве.

По информации ведомства, пожар произошел на третьем этаже дома 56 на улице Академика Павлова. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

«Пожарные спасли семь человек из соседних квартир, всех спасенных передали медикам для осмотра, по предварительным данным, к сожалению, пострадал один человек», — уточняется в сообщении МЧС.

Также сообщается, что в 6.27 возгорание было устранено.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#москва #мчс #пожар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...