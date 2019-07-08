Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры на западе Москвы

Спасатели вывели из охваченной огнем квартиры в многоквартирном доме на западе столицы семерых жильцов, один из которых пострадал, передает ГУ МЧС по Москве.

По информации ведомства, пожар произошел на третьем этаже дома 56 на улице Академика Павлова. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

«Пожарные спасли семь человек из соседних квартир, всех спасенных передали медикам для осмотра, по предварительным данным, к сожалению, пострадал один человек», — уточняется в сообщении МЧС.

Также сообщается, что в 6.27 возгорание было устранено.