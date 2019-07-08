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Начальник управления дорог Хабаровска арестовали по подозрению во взятке

Начальник управления дорог Хабаровска арестовали по подозрению во взятке

 Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры на западе Москвы

Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры на западе Москвы
Украинские депутаты возмутились из-за проведения телемоста между Москвой и Киевом

Украинские депутаты возмутились из-за проведения телемоста между Москвой и Киевом

 Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси
Япония призвала Иран срочно вернуться к выполнению обязательств по СВПД

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7:03   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украинские депутаты возмутились из-за проведения телемоста между Москвой и Киевом

Украинские депутаты возмутились из-за проведения телемоста между Москвой и Киевом

Депутаты Верховной рады Украины призвали созвать Совет национальной безопасности и обороны в связи с анонсом телемоста между РФ и Украиной.

Телеканал «Россия 1» анонсировал проведение 12 июля телемоста с украинским NewsOne.

Нардеп Анна Гопко на своей странице в Facebook написала, что секретарю СНБО Александру Данилюку следует создавать заседание из-за угрозы «ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем».

Лидер «Радикальной Партии» Олег Ляшко призвал президента Украины Владимира Зеленского сделать то, что не сделал экс-президент Петр Порошенко - «очистить информационное пространство от влияния Кремля». Он отметил, что «кум президента РФ Владимира Путина» Виктор Медведчук не может влиять на информационную политику украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал телеканал NewsOne отказаться от проведения телемоста.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко в свою очередь заявила, что на проведения телемоста должны отреагировать ряд ведомств, в том числе офис президента.

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Автор: Олег Королев
#верховная рада

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