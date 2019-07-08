Украинские депутаты возмутились из-за проведения телемоста между Москвой и Киевом

Депутаты Верховной рады Украины призвали созвать Совет национальной безопасности и обороны в связи с анонсом телемоста между РФ и Украиной.

Телеканал «Россия 1» анонсировал проведение 12 июля телемоста с украинским NewsOne.

Нардеп Анна Гопко на своей странице в Facebook написала, что секретарю СНБО Александру Данилюку следует создавать заседание из-за угрозы «ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем».

Лидер «Радикальной Партии» Олег Ляшко призвал президента Украины Владимира Зеленского сделать то, что не сделал экс-президент Петр Порошенко - «очистить информационное пространство от влияния Кремля». Он отметил, что «кум президента РФ Владимира Путина» Виктор Медведчук не может влиять на информационную политику украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал телеканал NewsOne отказаться от проведения телемоста.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко в свою очередь заявила, что на проведения телемоста должны отреагировать ряд ведомств, в том числе офис президента.