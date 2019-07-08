Более 230 жилых домов остаются подтопленными в Иркутской области

Около 230 жилых домов подтоплены в Иркутской области, сообщает региональный главк МЧС.

На утро понедельника вода не ушла из Тулуна. Также, после проверки поступающих сведений местных властей, выяснилось, что есть подтопленные дома в поселке Октябрьский Чунского района.

В пресс-службе спасательного ведомства уточнили, что подтопленным остаются два населенных пункта - город Тулун и поселок Октябрьский. Всего затронуто 233 жилых дома с населением 604 человека, среди которых 107 - дети. Подтоплено аналогичное число приусадебных участков.

Всего за период паводка, по оперативным данным, в Иркутской области подтопило 10900 жилых домов в 110 населенных пунктов. В районе бедствия живут 34 234 человека, в том числе 8 074 ребенка.

Также были подтоплены 49 социально значимых объектов (больницы и школы), а также 11 тысяч приусадебных участков, 48 участков дорог. были повреждены 22 автомобильных моста.