Япония призвала Иран срочно вернуться к выполнению обязательств по СВПД

Японские власти крайне обеспокоены в связи с планами Ирана по обогащению урана выше уровня 3,67 % и настаивают, чтобы Тегеран в кратчайшие сроки вернулся к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, сообщил в понедельник на пресс-конференции замглавы Кабмина Японии Ясутоси Нисимура.

«Мы в курсе заявлений, сделанных иранской стороной — они вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Мы выступаем за стабильность на Ближнем Востоке и призываем Иран немедленно вернуться к выполнению обязательств по ядерному соглашению и не допускать их нарушений», — сказал он.

Также, по словам Нисимуры, официальный Токио рассчитывает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно скорее проверит, действительно ли Иран начал предпринимать те шаги, о которых сообщил в прошедшие выходные дни замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

Арагчи подчеркнул, что Иран намерен сокращать обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней, если ее участники не вернутся к соблюдению достигнутых договоренностей.