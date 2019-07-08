Беженцы ежедневно возвращаются в Сирию из Ливана

Инспекторы пункта пропуска на границе Сирии с Ливаном каждый день отмечают возвращение беженцев, рассказал прессе инспектор Хасан Сали.

Он уточнил, что не у всех есть паспорта, таким людям оформляют временное разрешение на въезд, им предстоит пройти проверку в миграционной службе.

Люди возвращаются домой благодаря тому, что обстановка в Сирии почти везде пришла в норму, и жить стало безопасно, есть электричество и вода.

Беженцы рассказывают, что жизнь в Ливане была сложной. Были проблемы с деньгами и жильем, гуманитарную помощь выдавали не всегда, последнее время люди нищенствовали.

Напомним, война в Сирии началась в 2011 году, в конце 2017 года появились сообщения о победе над террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии и Ираке. В ряде районов страны по-прежнему идут зачистки от боевиков. Сегодня на первый план вышло политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев в родные места.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.