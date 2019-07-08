Министр экономики Германии Петер Петер Альтмайер в интервью таблоиду Bild рассказал, почему ФРГ необходим «Северный поток-2».

По его словам, новый российский не сделает Берлин зависимым от Москвы, а только лишь даст экономическую выгоду.

Альтмайер отметил, что «Северный поток - 2» не сделает Германию зависимой от РФ. Он подчеркнул, что речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур, поскольку в последующие годы потребность в газе только существенно вырастет.

Министр уточнил, что в скором времени ФРГ откажется от угля и атомной энергетики, и поэтому на переходный период Берлину придется использовать газотурбинные электростанции, благодаря чему вырастет потребность в газе.

Также он отметил, что по этой причине Германия уделяет значительное внимание строительству терминалов для приема американского сланцевого газа.

При этом глава Минэнерго ФРГ рассказал, что постарается приложить максимум усилий для того, чтобы Россия сохранила транзит своего газа через Украину.