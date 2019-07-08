Мантуров рассказал об объеме коммерческих продаж машин Aurus в 2019 году

Коммерческие продажи отечественных автомобилей проекта «Кортеж» (торговая марка Aurus) составят в этом году не более пяти-шести штук. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, коммерческими клиентами являются российские политики, но не члены правительства.

Мантуров отметил, что на текущий момент интенсивно пополняется парк основного заказчика. Основная отгрузка автомобилей для президента придется на II полугодие.

Также он рассказал, что на автомобиль приходит очень много иностранных заказчиков. Так, вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко накануне спросил о возможности купить машину. Мантуров также рассказал, что большое число заказчиков идут с ближневосточных стран.

Глава Минторга отметил, что основное преимущество автомобилей Aurus - изначально заложенное в конструкцию автомобиля решение по бронированию. Броня не съедает внутреннего пространства, как это происходит в случае с люксовым Mercedes, отметил он.