Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Порядка 24 тысяч пострадавших от подтопления в Приангарье получили выплаты

Порядка 24 тысяч пострадавших от подтопления в Приангарье получили выплаты

 Мантуров рассказал об объеме коммерческих продаж машин Aurus в 2019 году

Мантуров рассказал об объеме коммерческих продаж машин Aurus в 2019 году
Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

 Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина
Министр экономики ФРГ рассказал о необходимости «Северного потока-2» для Германии

Министр экономики ФРГ рассказал о необходимости «Северного потока-2» для Германии

 Беженцы ежедневно возвращаются в Сирию из Ливана

Беженцы ежедневно возвращаются в Сирию из Ливана
Порядка 24 тысяч пострадавших от подтопления в Приангарье получили выплаты

Порядка 24 тысяч пострадавших от подтопления в Приангарье получили выплаты

 Мантуров рассказал об объеме коммерческих продаж машин Aurus в 2019 году

Мантуров рассказал об объеме коммерческих продаж машин Aurus в 2019 году
Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

 Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина
Министр экономики ФРГ рассказал о необходимости «Северного потока-2» для Германии

Министр экономики ФРГ рассказал о необходимости «Северного потока-2» для Германии

 Беженцы ежедневно возвращаются в Сирию из Ливана

Беженцы ежедневно возвращаются в Сирию из Ливана
5:26   8 Июля 2019
Россия

Порядка 24 тысяч пострадавших от подтопления в Приангарье получили выплаты

Порядка 24 тысяч пострадавших от подтопления в Приангарье получили выплаты

Почти 24 тысяч пострадавших от паводка в Приангарье получили единовременную компенсацию, говорится в сообщении на официальном портале региональных властей.

Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в шести районах Иркутской области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным властей, жертвами паводка стал 21 человек.

Уточняется, что на данный момент выплаты получили 23,8 тысячи жителей, как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов, принято еще 1087 заявлений.

«Всего по выплатам по утере имущества по 50 и 100 тысяч рублей уже подготовлены документы на 1692 человека, из них 1523 — по 100 тысяч рублей и 169 — по 50 тысяч», — отмечается в сообщении.

Компенсацию выплатили всем пострадавшим жителям Зиминского района. Также произведены восемь выплат по миллиону рублей родственникам погибших.

По информации министра образования области Валентины Перегудовой, 2,9 тысячи детей поедут на отдых в лагеря, 813 детей уже отправлены, а родители 530 детей отказались от данной возможности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #паводок #иркутская область #выплаты #чс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...