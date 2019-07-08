Порядка 24 тысяч пострадавших от подтопления в Приангарье получили выплаты

Почти 24 тысяч пострадавших от паводка в Приангарье получили единовременную компенсацию, говорится в сообщении на официальном портале региональных властей.

Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в шести районах Иркутской области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным властей, жертвами паводка стал 21 человек.

Уточняется, что на данный момент выплаты получили 23,8 тысячи жителей, как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов, принято еще 1087 заявлений.

«Всего по выплатам по утере имущества по 50 и 100 тысяч рублей уже подготовлены документы на 1692 человека, из них 1523 — по 100 тысяч рублей и 169 — по 50 тысяч», — отмечается в сообщении.

Компенсацию выплатили всем пострадавшим жителям Зиминского района. Также произведены восемь выплат по миллиону рублей родственникам погибших.

По информации министра образования области Валентины Перегудовой, 2,9 тысячи детей поедут на отдых в лагеря, 813 детей уже отправлены, а родители 530 детей отказались от данной возможности.