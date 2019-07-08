Семь человек пострадали в ДТП под Ростовом

Семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, пострадали при столкновении с линией электропередачи в Ростовской области. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Дорожная авария произошла в 23:00 воскресенья, на шестнадцатом километре трассы Азов-Ейск.

По предварительной информации, 29-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП.

В результате ДТП в больницу доставлены семь человек: 18-летний подросток, 29-летний водитель и пятеро несовершеннолетних - трое мальчиков (15, 16, 16 лет) и две девочки (13 и 14 лет).

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства дорожной аварии уточняются. По предварительной информации, все пострадавшие получили легкие травмы.

В мае сообщалось, что в Ростове водитель грузовика не справился с управлением и протаранил два автомобиля.