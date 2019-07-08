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 Мантуров рассказал об объеме коммерческих продаж машин Aurus в 2019 году

Мантуров рассказал об объеме коммерческих продаж машин Aurus в 2019 году
Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

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 Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

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4:27   8 Июля 2019
Весь мир

Китайский МИД пока не подтвердил визит Си Цзиньпина на празднование Дня Победы

Китайский МИД пока не подтвердил визит Си Цзиньпина на празднование Дня Победы

Китай заявил о намерении вместе с Россией и всем миром праздновать в 2020 году 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне, рассказали в китайском МИД, но пока не подтвердили приезд председателя КНР Си Цзиньпина на торжества в Москву.

«Китай и Советский Союз принесли тяжкую жертву во Второй мировой войне и внесли огромный вклад в Победу. Россия и Китай готовы отпраздновать 75-ю годовщину Победы со всем международным сообществом, вместе помня историю, ценя мир и создавая будущее», — заявили в министерстве.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о подготовке масштабных торжеств к 75-летию Победы и выразил надежду на участие представителей высокого ранга от многих государств. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин пригласил на празднование годовщины Победы глав США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #си цзиньпин #китай #день победы

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