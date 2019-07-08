Комплекс С-350 «Витязь» первым делом поступит в приграничные и приморские полки ВКС

Комплекс С-350 «Витязь» первым делом поступит в приграничные и приморские зенитные ракетные полки Воздушно-космических сил РФ, рассказал замначальника зенитных ракетных войск ВКС полковник Юрий Муравкин в интервью газете «Красная звезда».

Он добавил, что боекомплект комплекса в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, он способен отражать воздушные удары противника одновременно со всех направлений. Муравкин назвал комплекс С-350 «убийцей крылатых ракет».