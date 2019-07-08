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Комплекс С-350 «Витязь» первым делом поступит в приграничные и приморские полки ВКС

Комплекс С-350 «Витязь» первым делом поступит в приграничные и приморские полки ВКС

 Соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО, сообщает ФСС

Соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО, сообщает ФСС
Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

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 Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

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4:17   8 Июля 2019
Россия

Комплекс С-350 «Витязь» первым делом поступит в приграничные и приморские полки ВКС

Комплекс С-350 «Витязь» первым делом поступит в приграничные и приморские полки ВКС

Комплекс С-350 «Витязь» первым делом поступит в приграничные и приморские зенитные ракетные полки Воздушно-космических сил РФ, рассказал замначальника зенитных ракетных войск ВКС полковник Юрий Муравкин в интервью газете «Красная звезда».

Он добавил, что боекомплект комплекса в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, он способен отражать воздушные удары противника одновременно со всех направлений. Муравкин назвал комплекс С-350 «убийцей крылатых ракет».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #вкс рф #зрк #с-350 витязь

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