Соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО, сообщает ФСС

Фонд социального страхования намерен использовать систему бонус-малус при расчете размера социальных страховых взносов, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФСС.

Данная система предполагает, что размер вноса клиента зависит от его истории страховых случаев. Эта схема уже используется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят больше за полис.

На данный момент взносы, которые работодатели перечисляют в фонд социального страхования, составляют 2,9 процента от зарплаты каждого сотрудника. В свою очередь работник получает за счет средств фонда компенсацию на случай временной нетрудоспособности. Также выплаты получают родственники сотрудника, погибшего в результате несчастного случая.

Фонд предлагает сформулировать сбалансированную систему тарификации, когда уровень страхового тарифа соответствует текущему уровню риска. Ожидается, размер тарифа будет увязан с мероприятиями по повышению безопасности труда. Возможность нетрудоспособности или гибели сотрудников будет рассчитываться с опорой на статистику и теорию вероятностей.