Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

Последний рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» из Тбилиси в Москву вылетел в понедельник, свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта столицы Грузии.

Отмечается, что рейс «Аэрофлота» SU 1893 вылетел в Тбилиси в 03:05 (02:05) в понедельник, его прилет в Шереметьево ожидается в 04:05 мск.

В воскресенье последние рейсы из Тбилиси в Москву выполнили грузинские авиакомпании MyWay Airlines и Georgian Airways.

Антироссийские выступления оппозиции начались в Тбилиси 20 июня. Формальным поводом для них послужило участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. С 22 июня приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ..

На момент принятия решения, в Грузии находились около 54 тысяч россиян. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что около 4,5 тысяч россиян, находящихся в стране, не стали сдавать или обменивать авиабилеты. По этой причине ведомство выделило дополнительные средства на их возвращение на текущей неделе.