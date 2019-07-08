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 Соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО, сообщает ФСС

Соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО, сообщает ФСС
Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

 Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина
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3:31   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

Последний рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» из Тбилиси в Москву вылетел в понедельник, свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта столицы Грузии.

Отмечается, что рейс «Аэрофлота» SU 1893 вылетел в Тбилиси в 03:05 (02:05) в понедельник, его прилет в Шереметьево ожидается в 04:05 мск.

В воскресенье последние рейсы из Тбилиси в Москву выполнили грузинские авиакомпании MyWay Airlines и Georgian Airways.

Антироссийские выступления оппозиции начались в Тбилиси 20 июня. Формальным поводом для них послужило участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. С 22 июня приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ..

На момент принятия решения, в Грузии находились около 54 тысяч россиян. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что около 4,5 тысяч россиян, находящихся в стране, не стали сдавать или обменивать авиабилеты. По этой причине ведомство выделило дополнительные средства на их возвращение на текущей неделе.

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Автор: Олег Королев
#россия #грузия #приостановка полетов

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