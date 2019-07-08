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Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

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3:51   8 Июля 2019
Россия

Туроператоры рассказали об альтернативе Грузии после закрытия авиасообщения

Туроператоры рассказали об альтернативе Грузии после закрытия авиасообщения

Туроператоры рассказали об альтернативе Грузии для российских туристов после запрета на прямые рейсы в эту страну с 8 июля до нормализации обстановки.

Данные грузинской статистики говорят, что в 2018 году каждый пятый турист в стране был россиянином. В пресс-службе компании «Туту» рассказали, что теперь стоимость авиаперелета из РФ в Грузию с пересадкой увеличится по меньшей мере на треть.

По информации Aviasales, на данный момент улететь из Москвы в Тбилиси можно через Минск (порядка 13 тысяч рублей и 5,5 часа), через Баку (18,78 тысячи рублей и 7,5 часа), через Стамбул (19 тысяч и почти 10 часов). В Ozon.travel добавили, что в Грузию также можно попасть из Сочи на пароме или с помощью автотранспорта из Пятигорска или Владикавказа.

По данным Ростуризма на 26 июня, в Грузии были 930 туристов из России. Это говорит о том, что Грузия не является массовым направлением.

Туроператоры сообщили, что в качестве замены Грузии россияне выбирают Крым, Краснодарский край и Абхазию, а также Болгарию, Грецию, Кипр, Турцию и Италию.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #туризм #грузия #авиасообщение

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