Туроператоры рассказали об альтернативе Грузии после закрытия авиасообщения

Туроператоры рассказали об альтернативе Грузии для российских туристов после запрета на прямые рейсы в эту страну с 8 июля до нормализации обстановки.

Данные грузинской статистики говорят, что в 2018 году каждый пятый турист в стране был россиянином. В пресс-службе компании «Туту» рассказали, что теперь стоимость авиаперелета из РФ в Грузию с пересадкой увеличится по меньшей мере на треть.

По информации Aviasales, на данный момент улететь из Москвы в Тбилиси можно через Минск (порядка 13 тысяч рублей и 5,5 часа), через Баку (18,78 тысячи рублей и 7,5 часа), через Стамбул (19 тысяч и почти 10 часов). В Ozon.travel добавили, что в Грузию также можно попасть из Сочи на пароме или с помощью автотранспорта из Пятигорска или Владикавказа.

По данным Ростуризма на 26 июня, в Грузии были 930 туристов из России. Это говорит о том, что Грузия не является массовым направлением.

Туроператоры сообщили, что в качестве замены Грузии россияне выбирают Крым, Краснодарский край и Абхазию, а также Болгарию, Грецию, Кипр, Турцию и Италию.