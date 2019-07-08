Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников

Крупнейший в ФРГ банк Deutsche Bank к 2022 году сократит свой штат на 18 тысяч сотрудников. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте кредитной организации.

Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Deutsche Bank рассматривает возможность сокращения от 15 до 20 тысяч сотрудников по всему миру. Таким образом, под сокращение может попасть каждый шестой сотрудник. Газета Financial Times уточнила, что банк намерен провести реструктуризацию из-за кризиса, который может привести к потере пяти миллиардов евро.

В официальном пресс-релизе Deutsche Bank говорится, что действия по реструктуризации банка будут включать сокращение штата примерно на 18 тысяч сотрудников, до 74 тысяч к 2022 году.

Также банк планирует сократить затраты на шесть миллиардов евро до 17 миллиардов в 2022 году. Ожидается, что с помощью плана преобразованный банк намерен снизить отношение расходов и доходов до семидесяти процентов.