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 Соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО, сообщает ФСС

Соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО, сообщает ФСС
Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

Последний самолет «Аэрофлота» вылетел из Тбилиси

 Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина
Трамп среагировал на слова британского посла в США о его «некомпетентности»

Трамп среагировал на слова британского посла в США о его «некомпетентности»

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3:12   8 Июля 2019
Весь мир

Трамп среагировал на слова британского посла в США о его «некомпетентности»

Трамп среагировал на слова британского посла в США о его «некомпетентности»

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что британский посол в США Ким Дэррок, в своих телеграммах назвавший его «ни на что не способным» и «некомпетентным», плохо служил своей стране, сообщает пресс-служба Белого дома.

Напомним, о соответствующих дипломатических телеграммах посла в Лондон ранее рассказал телеканал CNN. Дэррок хотел предупредить правительство Великобритании, что карьера президента США «может закончиться позором».

«Посол не служил на благо Соединенного Королевства, — заявил Трамп журналистам. — Мы не являемся большими фанатами этого человека».

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #сша #трамп

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