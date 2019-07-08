Трамп среагировал на слова британского посла в США о его «некомпетентности»

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что британский посол в США Ким Дэррок, в своих телеграммах назвавший его «ни на что не способным» и «некомпетентным», плохо служил своей стране, сообщает пресс-служба Белого дома.

Напомним, о соответствующих дипломатических телеграммах посла в Лондон ранее рассказал телеканал CNN. Дэррок хотел предупредить правительство Великобритании, что карьера президента США «может закончиться позором».