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2:46   8 Июля 2019
Весь мир

МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле

МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле

МИД Норвегии подтвердил, что венесуэльские власти и оппозиция проведут переговоры в Барбадосе. Об этом говорится в коммюнике ведомства, которое опубликовал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Ранее на странице в Twitter аппарата Хуана Гуаидо сообщалось, что венесуэльская оппозиция готова встретиться с официальными властями Венесуэлы на Барбадоссе.

В заявлении МИД Норвегии говорится, что представители главных политических игроков страны решили продолжить процесс переговоров при посредничестве Стокгольма. Стороны встретятся на Барбадосе (островное государство в Карибском море), чтобы продвинутся в поиске конституционного и согласованного решения для страны.

В документе отмечается, что переговоры будут непрерывными и оперативными. При этом Норвегия вновь подчеркивает свою признательность сторонам диалога за «их усилия и дух сотрудничества».

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #норвегия #барбадос

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