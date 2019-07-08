МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле

МИД Норвегии подтвердил, что венесуэльские власти и оппозиция проведут переговоры в Барбадосе. Об этом говорится в коммюнике ведомства, которое опубликовал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Ранее на странице в Twitter аппарата Хуана Гуаидо сообщалось, что венесуэльская оппозиция готова встретиться с официальными властями Венесуэлы на Барбадоссе.

В заявлении МИД Норвегии говорится, что представители главных политических игроков страны решили продолжить процесс переговоров при посредничестве Стокгольма. Стороны встретятся на Барбадосе (островное государство в Карибском море), чтобы продвинутся в поиске конституционного и согласованного решения для страны.

В документе отмечается, что переговоры будут непрерывными и оперативными. При этом Норвегия вновь подчеркивает свою признательность сторонам диалога за «их усилия и дух сотрудничества».