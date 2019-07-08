Жена и дочь Виктора Бута прилетят в США 8 сентября, чтобы увидеться с ним в тюрьме

Родные гражданина РФ Виктора Бута, находящегося в тюрьме американского штата Иллинойс, прилетят 8 сентября в Штаты, чтобы повидаться, рассказала газете «Известия» его жена Алла Бут в интервью, опубликованном в понедельник.

«Мы с дочерью прилетаем в Нью-Йорк вечером 8 сентября. Обратный билет в Россию у нас пока куплен на 28 октября. Возможно, останемся в США и дольше, если это позволят миграционные службы США», — сообщила она.

По ее словам, в Нью-Йорке они намерены пробыть примерно пять дней, чтобы пообщаться с адвокатом Бута и российскими дипломатами из Вашингтона, после чего отправятся в город Марион, где находится тюрьма, в которой отбывает срок россиянин.

Алла Бут надеется, что тюремное руководство разрешит ей чаще навещать мужа, чем это позволяет регламент учреждения. По ее словам, свидания в тюрьме разрешены только один раз в неделю, соответственно, она сможет встретиться с мужем не более шести раз. Супруга Виктора Бута рассчитывает на помощь российского диппредставительства в этом вопросе.