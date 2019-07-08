Оппозиционная партия «Новая демократия» лидирует на парламентских выборах в Греции

Оппозиционная консервативная партия «Новая демократия» набирает на досрочных парламентских выборах в Греции более 39 процентов мест и получает большинство мест в парламенте. Об этом свидетельствуют данные обработки 90 процентов бюллетеней.

По предварительным данным, явка на выборах составила 57,84 процента голосов. Всего для участия на выборах зарегистрировано 9.9 миллиона человек.

За партию Мицотакиса проголосовали 2,041 миллиона избирателей. «Новая демократия» получает 158 мест из трехсот.

В свою очередь правящую Коалицию радикальных левых СИРИЗА действующего премьера Алексиса Ципраса поддержали 1,619 миллиона человек. Таким образом, партия набирает 31,56 голосов и получает 86 мест в парламенте.

Ципрас уже поздравил Мицотакиса с победой. В понедельник он передаст Мицотакису дела.

На выборах, прошедших в сентябре 2015 года, «Новая демократия» получила около 28 процентов голосов и 75 мест в парламенте. СИРИЗА - около 35 процентов и 145 мест.