Саудовская авиакомпания решила закупать самолеты Airbus вместо Boeing 737 MAX

Бюджетная саудовская авиакомпания Flyadeal решила не приобретать 50 самолетов Boeing 737 MAX и отдала предпочтение лайнерам европейской авиастроительной корпорации Airbus, передает в воскресенье агентство Bloomberg.

Уточняется, что Boeing и Flyadeal заключили соглашение о закупке лайнеров в декабре 2018 года, но теперь перевозчик изменил принятое ранее решение в пользу самолетов А-320 Airbus. Первые 30 самолетов поступят авиакомпании в 2021 году.

Напомним, причиной данного решения стало падение самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии 10 марта 2019 года и крушение такого же самолета 29 октября 2018 года в Индонезии, в результате которых погибли все находившиеся на борту люди.