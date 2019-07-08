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2:23   8 Июля 2019
Весь мир

Саудовская авиакомпания решила закупать самолеты Airbus вместо Boeing 737 MAX

Саудовская авиакомпания решила закупать самолеты Airbus вместо Boeing 737 MAX

Бюджетная саудовская авиакомпания Flyadeal решила не приобретать 50 самолетов Boeing 737 MAX и отдала предпочтение лайнерам европейской авиастроительной корпорации Airbus, передает в воскресенье агентство Bloomberg.

 

Уточняется, что Boeing и Flyadeal заключили соглашение о закупке лайнеров в декабре 2018 года, но теперь перевозчик изменил принятое ранее решение в пользу самолетов А-320 Airbus. Первые 30 самолетов поступят авиакомпании в 2021 году.

Напомним, причиной данного решения стало падение самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии 10 марта 2019 года и крушение такого же самолета 29 октября 2018 года в Индонезии, в результате которых погибли все находившиеся на борту люди.

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Автор: Мария Милкевич
#саудовская аравия #boeing 737 max

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