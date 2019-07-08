Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

Грузинский МИД заявил, что воспринимает поведение журналиста телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который использовал в прямом эфире нецензурные выражения в адрес Владимира Путина, как попытку усилить напряжение в отношениях между Грузией и Россией.

Во внешнеполитическом ведомстве Грузии уточнили, что такое поведение «не имеет ничего общего со свободой слова и является чистой воды провокацией», призванной ухудшить и баз того сложные двухсторонние отношения.

МИД призвал мировое сообщество и все организации, чья деятельность связана с вопросами свободы СМИ, должным образом отреагировать на действия журналиста.