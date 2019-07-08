Грузинский телеканал «Рустави 2» приостановил вещание после ругани телеведущего

Грузинская телекомпания «Рустави 2» приостановила вещание после того, как сотни протестующих против выступления телеведущего Георгия Габунии собрались у здания телеканала.

Ранее телеведущий Георгий Габуния начал свою передачу с ругани в адрес российского президента Владимира Путин. Большое число пользователей соцсетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше ухудшиться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил о неприемлемости мата, но отметил, что разделяет его позицию. Выступление осудили президент и премьер страны.

У здания телеканала в ночь на понедельник собрались сотни жителей Тбилиси. Протестующие закидали здание оппозиционного телеканала яйцами, потребовали уволить тележурналиста, а также отправить в отставку гендиректора.

Гварамия в прямом эфире завил, что было принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена.