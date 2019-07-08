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Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

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2:00   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Грузинский телеканал «Рустави 2» приостановил вещание после ругани телеведущего

Грузинский телеканал «Рустави 2» приостановил вещание после ругани телеведущего

Грузинская телекомпания «Рустави 2» приостановила вещание после того, как сотни протестующих против выступления телеведущего Георгия Габунии собрались у здания телеканала.

Ранее телеведущий Георгий Габуния начал свою передачу с ругани в адрес российского президента Владимира Путин. Большое число пользователей соцсетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше ухудшиться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил о неприемлемости мата, но отметил, что разделяет его позицию. Выступление осудили президент и премьер страны.

У здания телеканала в ночь на понедельник собрались сотни жителей Тбилиси. Протестующие закидали здание оппозиционного телеканала яйцами, потребовали уволить тележурналиста, а также отправить в отставку гендиректора.

Гварамия в прямом эфире завил, что было принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена.

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Автор: Олег Королев
#грузия #рустави-2

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