Аэропорт Триполи восстановил авиасообщение после ракетного удара

Международный ливийский аэропорт Митига объявил о восстановлении авиасообщения после ракетного обстрела. Об этом говорится в заявлении на странице воздушной гавани в Facebook.

Отмечается, что в результате падения нескольких ракет на территории аэропорта пострадали трое сотрудников ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways. Также повреждения получил самолет авиалиний.

В заявлении говорится, что воздушное пространство международного аэропорта, расположенного в Триполи, было открыто после затронутых снарядами мест.

Ранее единственный аэропорт Триполи уже прекращал работу в связи с обстрелом территории аэропорта ракетами.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в начале апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для освобождения города от боевиков. Лояльные правительству национального согласия формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».