Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 4,5 тысяч граждан РФ в Грузии не стали сдавать или менять билеты

Около 4,5 тысяч граждан РФ в Грузии не стали сдавать или менять билеты

 Авиакомпании потеряют три миллиарда рублей из-за запрета на полеты между РФ и Грузией

Авиакомпании потеряют три миллиарда рублей из-за запрета на полеты между РФ и Грузией
Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

 Сотни людей в Грузии требуют уволить тележурналиста за брань в адрес Путина

Сотни людей в Грузии требуют уволить тележурналиста за брань в адрес Путина
МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле

МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле

 Жена и дочь Виктора Бута прилетят в США 8 сентября, чтобы увидеться с ним в тюрьме

Жена и дочь Виктора Бута прилетят в США 8 сентября, чтобы увидеться с ним в тюрьме
Около 4,5 тысяч граждан РФ в Грузии не стали сдавать или менять билеты

Около 4,5 тысяч граждан РФ в Грузии не стали сдавать или менять билеты

 Авиакомпании потеряют три миллиарда рублей из-за запрета на полеты между РФ и Грузией

Авиакомпании потеряют три миллиарда рублей из-за запрета на полеты между РФ и Грузией
Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

 Сотни людей в Грузии требуют уволить тележурналиста за брань в адрес Путина

Сотни людей в Грузии требуют уволить тележурналиста за брань в адрес Путина
МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле

МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле

 Жена и дочь Виктора Бута прилетят в США 8 сентября, чтобы увидеться с ним в тюрьме

Жена и дочь Виктора Бута прилетят в США 8 сентября, чтобы увидеться с ним в тюрьме
1:44   8 Июля 2019
Весь мир

Аэропорт Триполи восстановил авиасообщение после ракетного удара

Аэропорт Триполи восстановил авиасообщение после ракетного удара

Международный ливийский аэропорт Митига объявил о восстановлении авиасообщения после ракетного обстрела. Об этом говорится в заявлении на странице воздушной гавани в Facebook.

Отмечается, что в результате падения нескольких ракет на территории аэропорта пострадали трое сотрудников ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways. Также повреждения получил самолет авиалиний.

В заявлении говорится, что воздушное пространство международного аэропорта, расположенного в Триполи, было открыто после затронутых снарядами мест.

Ранее единственный аэропорт Триполи уже прекращал работу в связи с обстрелом территории аэропорта ракетами.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в начале апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для освобождения города от боевиков. Лояльные правительству национального согласия формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ливия #триполи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...