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Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

Грузинский МИД назвал провокацией ругань тележурналиста в адрес Путина

 Сотни людей в Грузии требуют уволить тележурналиста за брань в адрес Путина

Сотни людей в Грузии требуют уволить тележурналиста за брань в адрес Путина
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2:00   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Сотни людей в Грузии требуют уволить тележурналиста за брань в адрес Путина

Сотни людей в Грузии требуют уволить тележурналиста за брань в адрес Путина

Несколько сотен недовольных граждан Грузии пришли к зданию телекомпании «Рустави 2» с требованием уволить тележурналиста Георгия Габунию, который ранее позволил себе нецензурную брань в прямом эфире в адрес российского лидера.

Поведение телеведущего раскритиковали президент страны Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили также не одобрил действия Габунии, сказав, что не поддерживает истеричность и эпатаж. О неприемлемости мата в прямом эфире заявил и глава телекомпании Ника Гварамия.

Часть протестующих закидывает здание телекомпании яйцами и бутылками.

«Рустави 2» обнародовала официальное заявление с извинениями за поведение тележурналиста.

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Автор: Мария Милкевич
#грузия #протест #габуния

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