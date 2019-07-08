Сотни людей в Грузии требуют уволить тележурналиста за брань в адрес Путина

Несколько сотен недовольных граждан Грузии пришли к зданию телекомпании «Рустави 2» с требованием уволить тележурналиста Георгия Габунию, который ранее позволил себе нецензурную брань в прямом эфире в адрес российского лидера.

Поведение телеведущего раскритиковали президент страны Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили также не одобрил действия Габунии, сказав, что не поддерживает истеричность и эпатаж. О неприемлемости мата в прямом эфире заявил и глава телекомпании Ника Гварамия.

Часть протестующих закидывает здание телекомпании яйцами и бутылками.

«Рустави 2» обнародовала официальное заявление с извинениями за поведение тележурналиста.