Жертвами отравления при этапировании в Таджикистане стали 13 заключенных

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных, жертвами которого стали 13 с человек. Об этом сообщает Главное управление исполнения уголовных наказаний минюста страны.

В минувшее воскресенье ГУИУН на трех спецавтомобилях в сопровождении охраны этапировало 128 заключенных (восемь женщин и 120 мужчин) из трех исправительных учреждений на севере Таджикистана в три тюрьмы, расположенные в Душанбе, Яване и Нуреке.

При подъезде к столице, один из заключенных разделил между 16 заключенными хлеб6 после которого они почувствовали плохо. На момент прибытия в Душанбе уже находились в бессознательном состоянии. Врачи смогли спасти только трех человек.

Остальные 115 заключенных без каких-либо жалоб были размещены по прибытии в исправительном учреждении. ГУИУН опубликовало список умерших: самому молодому из них было 20 лет, самому старшему - 42 года.

По факту отравления, повлекшего за собой смерть 13 заключенных, генпрокуратура возбудила уголовное дело. Образована специальная следственная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование находится под личным контролем генерального прокурора.