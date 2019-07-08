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1:20   8 Июля 2019
Весь мир

Оппозиция Венесуэлы готова встретиться с руководством страны в Барбадосе

Оппозиция Венесуэлы готова встретиться с руководством страны в Барбадосе

Венесуэльская оппозиция согласилась участвовать во встрече с представителями властей республики, которая состоится в Барбадосе при посредничестве Норвегии, говорится в воскресенье в Twitter пресс-службы оппозиционного лидера Хуана Гуаидо.

 

 

«Мы обращаемся к гражданам и мировому сообществу, чтобы сообщить, что мы будем присутствовать на встрече с представителями узурпаторского режима в Барбадосе, чтобы установить диалог для прекращения диктатуры», — сообщается в заявлении.

Оппозиция отмечает, что не намерена прекращать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и организации новых выборов, чтобы «положить конец страданиям» венесуэльского народа.

Ранее, 2 июля, Гуаидо сообщал, что его сторонники не планируют вновь участвовать в переговорах с представителями режима Мадуро.

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Автор: Мария Милкевич
#венесуэла #мадуро #гуаидо

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