Оппозиция Венесуэлы готова встретиться с руководством страны в Барбадосе

Венесуэльская оппозиция согласилась участвовать во встрече с представителями властей республики, которая состоится в Барбадосе при посредничестве Норвегии, говорится в воскресенье в Twitter пресс-службы оппозиционного лидера Хуана Гуаидо.

«Мы обращаемся к гражданам и мировому сообществу, чтобы сообщить, что мы будем присутствовать на встрече с представителями узурпаторского режима в Барбадосе, чтобы установить диалог для прекращения диктатуры», — сообщается в заявлении.

Оппозиция отмечает, что не намерена прекращать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и организации новых выборов, чтобы «положить конец страданиям» венесуэльского народа.

Ранее, 2 июля, Гуаидо сообщал, что его сторонники не планируют вновь участвовать в переговорах с представителями режима Мадуро.