Соловьев предложил «прагматичный ответ» на ругань грузинского телеведущего в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал нецензурные заявления грузинского телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.

В своем telegram-канале он отметил, что произошедшее является не отдельной провокацией журналиста, а позицией всего телеканала. Он отметил, что руководство в своем письме по поводу грязной ругани в эфире де-факто подтвердило это. Соловьев также отметил, что позиция официальных властей Грузии в данном вопросе также не вызывает сомнения.

Российский телеведущий подчеркнул, что на произошедшую провокацию нужно отвечать не оскорблениями, а «наказывать рублем». Соловьев предложил подумать об ограничении рынка для грузинских товаров. По его словам, «настало время спокойных и прагматичных советов».

«Хватит чувствовать себя вечно всем должными и во всем виноватыми», - отметил он.

Ранее брань телеведущего в адрес Путина осудили грузинский президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе.