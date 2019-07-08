Саакашвили прокомментировал выходку грузинского телеведущего

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в связи с руганью грузинского тележурналиста заявил, что не поддерживает истеричность и эпатаж.

В минувшее воскресенье телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую передачу «P.S» на оппозиционном грузинском телеканале «Рустави 2» с ругани в адрес российского лидера Владимира Путина. Большое число пользователей соцсетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение в обострении отношений между Тбилиси и Москвой.

Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что «правду нужно передавать в цивилизованной форме». По его словам, эпатаж и истеричность лишь повредят делу.

Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил о неприемлемости мата в прямом эфире, но отметил, что разделяет позицию телеведующего. Также выступление Габунии осудили грузинские президент и премьер. Так, премьер Мамука Бахтадзе назвал данный инцидент отвратительной провокацией и попыткой дестабилизации.