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0:59   8 Июля 2019
Весь мир

Германия и Румыния проведут наблюдательный полет над РФ в рамках договора по открытому небу

Германия и Румыния проведут наблюдательный полет над РФ в рамках договора по открытому небу

Наблюдатели от Германии и Румынии с 8 по 12 июля проведут полет над Россией в рамках реализации международного договора по открытому небу, пишет в понедельник газета ВС РФ «Красная звезда».

«С 8 по 12 июля миссия Германии и Румынии выполнит совместный наблюдательный полет по согласованному маршруту над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка», — сообщается в материале издания.

«Красная звезда» сообщает со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, что на борту румынского самолета будут находиться российские специалисты, чтобы контролировать полет.

Для наблюдения будет использоваться самолет Ан-30, который не приспособлен для применения оружия.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #германия #румыния #договор об открытом небе

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