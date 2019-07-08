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Саакашвили прокомментировал выходку грузинского телеведущего

Саакашвили прокомментировал выходку грузинского телеведущего

 Президент и премьер Грузии раскритиковали ругань телеведущего в адрес Путина

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0:26   8 Июля 2019
Весь мир

Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, заявил Трамп

Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, заявил Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Ирану следует быть осторожнее в заявлениях по своей ядерной программе.

Трамп в воскресенье прокомментировал журналистам заявления Тегерена о выходе из ряда договоренностей по «ядерной сделке».

По его словам, Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.

Ранее Трамп заявлял, что Ирану следует поостеречься в своих действиях.

Накануне советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран будет отвечать на нарушения СВПД в той степени, в которой участники сделки будут ее не соблюдать. По его словам, Тегеран не станет первым предпринимать каких-либо шагов, если только другие стороны договоренности не сделают этого. Также он отметил, что США напрямую и европейские страны косвенно нарушали СВПД.

Восьмого мая в годовщину выхода США из ядерной сделки Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СПВД, в частности - относительно запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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Автор: Олег Королев
#иран #трамп #ядерная сделка

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