Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, заявил Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Ирану следует быть осторожнее в заявлениях по своей ядерной программе.

Трамп в воскресенье прокомментировал журналистам заявления Тегерена о выходе из ряда договоренностей по «ядерной сделке».

По его словам, Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.

Ранее Трамп заявлял, что Ирану следует поостеречься в своих действиях.

Накануне советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран будет отвечать на нарушения СВПД в той степени, в которой участники сделки будут ее не соблюдать. По его словам, Тегеран не станет первым предпринимать каких-либо шагов, если только другие стороны договоренности не сделают этого. Также он отметил, что США напрямую и европейские страны косвенно нарушали СВПД.

Восьмого мая в годовщину выхода США из ядерной сделки Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СПВД, в частности - относительно запасов обогащенного урана и тяжелой воды.