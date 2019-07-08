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 Президент и премьер Грузии раскритиковали ругань телеведущего в адрес Путина

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0:19   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Президент и премьер Грузии раскритиковали ругань телеведущего в адрес Путина

Президент и премьер Грузии раскритиковали ругань телеведущего в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе крайне негативно отнеслись к русскоязычной брани телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.

Множество пользователей соцсетей в Грузии также подвергли критике действия Габунии. Они опасаются, что это может лишь ухудшить российско-грузинские отношения.

Глава государства осудила слова телеведущего и заявила, что они вовсе не являются признаком патриотизма, а служат «либо началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту».

«Патриотизм — это другое, и защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит. Наш путь — это мирный путь, наша перспектива — это Европа, а наша сила — стабильность», — заявила Зурабишвили.

Она также сказала, что слова Габунии вредят государственным интересам.

Грузинский премьер-министр назвал данный инцидент отвратительной провокацией и попыткой дестабилизации страны.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #грузия #бахтадзе #зурабишвили #габуния

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