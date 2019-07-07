Депутат Рады рассказал, почему вместо Зеленского выступают члены его команды

Депутат украинской Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил в воскресенье в эфире телеканала «112 Украина», что лидеру страны Владимиру Зеленскому не дают публично выступать, чтобы рейтинг партии «Слуга народа» не упал.

«Его сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал, высказываются отдельные члены команды», — сказал он.

Как считает Рабинович, цель такого поведения в том, чтобы народ Украины не знал, что произойдет со страной после парламентских выборов.

Депутат отметил, что никто не дает ответа на вопросы касательно мира на Донбассе и экономических перспектив. По словам Рабиновича, «все будет хорошо» — это не ответ главы государства.