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Депутат Рады рассказал, почему вместо Зеленского выступают члены его команды

Депутат Рады рассказал, почему вместо Зеленского выступают члены его команды

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23:46   7 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Рады рассказал, почему вместо Зеленского выступают члены его команды

Депутат Рады рассказал, почему вместо Зеленского выступают члены его команды

Депутат украинской Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил в воскресенье в эфире телеканала «112 Украина», что лидеру страны Владимиру Зеленскому не дают публично выступать, чтобы рейтинг партии «Слуга народа» не упал.

«Его сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал, высказываются отдельные члены команды», — сказал он.

Как считает Рабинович, цель такого поведения в том, чтобы народ Украины не знал, что произойдет со страной после парламентских выборов.

Депутат отметил, что никто не дает ответа на вопросы касательно мира на Донбассе и экономических перспектив. По словам Рабиновича, «все будет хорошо» — это не ответ главы государства.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #рабинович #зеленский

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